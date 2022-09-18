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    Енисей — Акрон. Смотреть онлайн в прямом эфире

    18.09.2022 в 13:00 начнется матч в первенстве Футбольной Национальной Лиги (ФНЛ) Енисей — Акрон

    Футбол ФНЛ — Первая лига Енисей Акрон Календарь ФНЛ Прогнозы на ФНЛ
    Енисей и Акрон начнут матч в 13:00 в первенстве Футбольной Национальной Лиги (ФНЛ), 18.09.2022.

    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей

    Последний матч между собой: «Енисей» — «Акрон» 3:2 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

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    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:1.

      • «Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 1:1.

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