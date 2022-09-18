Быстров высмеял Захаряна после матча с «Зенитом»

Бывший футболист сборной Россиираскритиковал полузащитника «Динамо»после матча с «Зенитом» (0:2).

«Кроме того, что Захарян руками махал там и спорил с арбитрами, он никаких полезных действий не привнес. И это лидер команды, который должен был уехать в "Челси".

В "Челси" он бы надел ватные эти штанишки и сидел бы на скамейке минимум до следующего сезона.

С такой игрой — так и есть… Вот лидер чемпионата — пожалуйста, проявляй и показывай себя хотя бы какими-то моментами. Но нет...», — приводит слова Быстрова «Матч ТВ».

Напомним, в конце августа Захарян был близок к переходу в «Челси».