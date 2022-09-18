Стартовые составы команд на мадридское дерби «Атлетико» — «Реал»

В Мадриде состоится матч 6-го тура чемпионата Испании. Сыграют «Атлетико» и «Реал».

Стартовые составы команд:

«Атлетико»: Облак, Витсель, Фелипе, Мандава, Карраско, Коке, де Пауль, Льоренте, Кондогбиа, Феликс, Гризманн.

«Реал»: Куртуа, Карвахаль, Милитао, Алаба, Менди, Модрич, Кроос, Тчуамени, Вальверде, Винисиус, Родриго.

Стартовый свисток Хосе Мунуэры Монтеры прозвучит в 22:00 мск. С прогнозом на этот поединок вы можете ознакомиться здесь и так же есть прогноз с дерзкой ставкой на этот матч.

После пяти туров «Реал» набрал 15 очков и занимает в турнирной таблице второе место, отставая от «Барселоны» на очко, но имея сегодняшний матч в запасе. «Атлетико» набрал 10 очков и идёт на седьмой строчке.