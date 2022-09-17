Винисиус — лучший игрок «Реала» в августе

Нападающий «Реала»признан лучшим игроком команды в августе.

В прошлом месяце 22-летний бразилец сыграл в четырех матчах, забила два гола и сделал две голевые передачи.

«Я чувствую себя очень хорошо и очень рад этому сезону. Хочу, чтобы этот сезон был как последний или даже лучше.

У меня есть уверенность тренера в том, что я буду спокоен перед воротами, и я продолжаю усердно работать, чтобы продолжать развиваться каждый день», — цитирует Винисиуса пресс-служба клуба.

Календарь и таблица испанской Примеры

«Реал» со стопроцентным результатом лидирует в Примере — пять побед в пяти матчах.