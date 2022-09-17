«Интер» хочет оставить Шкриньяра в клубе и готовит новое предложение

«Интер» всерьез нацелен сохранить защитникав команде и попытается убедить игрока подписать с клубом новый контракт, сообщает Corriere dello Sport

По информации источника, миланский клуб уже готовит новое предложение по продлению соглашения.

Ранее защитник требовал у «нерадзурри» зарплату в размере 6,5 миллионов евро в год. При этом «ПСЖ», который пытался приобрести 27-летнего словака летом, был готов платить ему около 10 миллионов.

Напомним, Шкриньяр перешёл в «Интер» из «Сампдории» в 2017 году. В прошлом сезоне защитник принял участие в 35 матчах итальянской Серии А и забил три гола. С 2016 года Шкриньяр вызывается в национальную команду Словакии.

Нынешний контракт защитника с «Интером» действует до 2023 года.