Мостовой: «Зениту» будет непросто. «Динамо» сейчас укрепилось

Бывший футболист сборной Россиипрокомментировал предстоящий матч московского «Динамо» и санкт-петербургского «Зенита».

«Почему "Динамо" должно закрываться? Команда отдаёт мяч, если у неё недостаточно техники или ещё чего. Всё ведь зависит от общего уровня. Играли "Крылья" с "Зенитом" — они могли встать сзади, но играли. Можно сказать футболисту уровня Глушенкова: "Отдай мяч, стой и жди, когда на тебя будут бежать".

"Динамо" закрываться не будет. Просто если мяч будет у Малкома, Клаудиньо и Вендела, то конечно, у них тяжело его отнять, так как они обладают хорошей техникой. У "Зенита" шансы в этом матче выше. Лидеры получили отдых в Кубковом матче. Но "Динамо" сейчас укрепилось: прилежало три-четыре новых футболиста. "Динамо" — точно не подарок. "Зениту" точно будет непросто», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата».

«Зенит» является лидером российского чемпионата — у команды набрано 23 очка. «Динамо» с 16 очками занимает 6-ю строчку турнирной таблицы.