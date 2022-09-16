Игрок «Динамо» сравнил РПЛ и Серию A

Защитник московского «Динамо»сравнил российскую Премьер-лигу и итальянскую Серию A.

«Сравнить РПЛ и Серию А? Разный футбольный менталитет. В Италии больший упор на тактику, построения, в России на какую-то интенсивность и физическую борьбу. В команде сейчас непростая ситуация — некоторые игроки ушли. Но, думаю, все будет хорошо», — цитирует Лаксальта Sport24.

В нынешнем сезоне 29-летний уругваец принял участие в трех матчах за бело-голубых и не отметился результативными действиями. Его контракт с московским клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.

Календарь и таблица РПЛ

После 9 туров РПЛ «Динамо» набрало 16 очков и занимает 7-е место в турнирной таблице.