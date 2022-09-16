Бензема может пропустить мадридское дерби «Реала» с «Атлетико»

Участие нападающего «Реала»в матче 6-го тура чемпионата Испании с «Атлетико» находится под вопросом, сообщает AS.

Француз получил повреждение в матче группового этапа Лиги чемпионов против «Селтика» (3:0) и пока не восстановился после травмы.

Однако капитан мадридского клуба не хочет пропускать матч с принципиальным соперником. Пока врачи не дали ему разрешения выйти на поле, но окончательное решение будет принято в день матча.

В среду, 14 сентября, «Реал» победил «РБ Лейпциг» благодаря точным ударам Федерико Вальверде и Марко Асенсио (на 80-й и 90+1-й минутах игры). Мадридское дерби с «Атлетико» состоится 18 сентября.