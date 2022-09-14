Лукаку вернется в «Интер» после паузы на матчи сборных

Стали известны сроки восстановления форварда «Интера»

По сведениям Sky Sport Italia, 29-летний бельгиец прошел дополнительное обследование, которое подтвердило, что восстановление идет по плану. Ожидается, что форвард вернется в состав «Интера» после паузы на игры сборных.

Ранее сообщалось, что бельгийский форвард на тренировке повредил мышцы левого бедра. На восстановление Ромелу понадобится около нескольких недель.

На данный момент Лукаку из-за травмы пропустил 6 матчей, не учитывая ближайший матч против «Удинезе».

В текущем сезоне Лукаку провел 3 матча в серии А, в которых забил гол и сделал результативную передачу.