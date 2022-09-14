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    • «Зенит» проиграл «Крыльям Советов» на групповом этапе Кубка России
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    Осинькин: Состав «Крыльев» был немного экспериментальный, была несыгранность

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    Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин прокомментировал победу над «Зенитом» (2:0) в матче 2-го тура группового этапа Кубка России.

    Игорь Осинькин
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    Игорь Осинькин

    «Ожидали, что "Зенит" будет играть не основным составом, даст возможность игрокам ротации появиться на поле и больше сыграть. Примерно такой состав был у них в матче с "Факелом".

    Мы тоже учитывали близость игры в Ростове-на-Дону — через три дня, переезды — вынуждены были тоже сделать ротацию.

    Получилось так, что, раз мы выиграли, значит, все сделали правильно. Я доволен игрой, доволен новичками. Первая домашняя победа очень важна.

    В этой игре лучше двигался мяч. Мы под определенным давлением смогли комбинировать так, как мы тренируемся, как мы хотим. Отсюда и появлялись моменты.

    Кроме этого, надо понимать, что наш состав был немного экспериментальный. Не могу сказать, что во всех эпизодах получилось так, как мы хотели. Была несыгранность, непонимание той или иной ситуации новичками.

    Но и у "Зенита" были схожие проблемы. Мы со своими проблемами чуть лучше справились. Но не стоит проводить аналогии с предыдущими матчами. Слишком много разного», — цитирует Осинькина клубная пресс-служба.

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