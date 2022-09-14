Нигматуллин: У «Локомотива» мало шансов в игре с «Краснодаром»

«Встречаются две команды, которые крупно пострадали в РПЛ, они обе будут особенно заряжены.
Если для "Локомотива" уже привычно проигрывать в этом сезоне, то "Краснодар", думаю, будет сильнее: он разозлен и мотивирован.
Специальный прогноз LiveSport.Ru на матч "Локомотив" — "Краснодар"
В принципе Кубок России непредсказуем по составу, но если исходить из реального положения вещей, то, конечно, у "Локомотива" мало шансов в игре с "Краснодаром".
"Локомотив" сможет прервать черную полосу только глобальной сменой концепции, пока концепция команды работает только на развал», — приводит слова Нигматуллина «РБК Спорт».
Матч «Локомотив» — «Краснодар» пройдет 14 сентября в Москве, начало — в 15:00 мск.
«Локомотив» занимает 11-е место в турнирной таблице РПЛ после девяти туров.