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    Нигматуллин: У «Локомотива» мало шансов в игре с «Краснодаром»

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    Бывший голкипер «Локомотива» Руслан Нигматуллин считает, что «железнодорожники», скорее всего, проиграют «Краснодару» во втором туре группового этапа Кубка России.

    Руслан Нигматуллин
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    Руслан Нигматуллин

    «Встречаются две команды, которые крупно пострадали в РПЛ, они обе будут особенно заряжены.

    Если для "Локомотива" уже привычно проигрывать в этом сезоне, то "Краснодар", думаю, будет сильнее: он разозлен и мотивирован.

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    В принципе Кубок России непредсказуем по составу, но если исходить из реального положения вещей, то, конечно, у "Локомотива" мало шансов в игре с "Краснодаром".

    "Локомотив" сможет прервать черную полосу только глобальной сменой концепции, пока концепция команды работает только на развал», — приводит слова Нигматуллина «РБК Спорт».

    Матч «Локомотив» — «Краснодар» пройдет 14 сентября в Москве, начало — в 15:00 мск.

    «Локомотив» занимает 11-е место в турнирной таблице РПЛ после девяти туров.

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