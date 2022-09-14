«Локомотив» по пенальти победил «Краснодар» в Кубке России

победилв серии пенальти в матче 2-го тура группового этапа Кубка России.

Основное время встречи завершилось со счетом 2:2.

В самом начале встречи счет в матче открыл нападающий Франсуа Камано. После подачи углового мяч оказался на правом фланге в штрафной площади гостей, и 26‑летний игрок замкнул эту передачу.

Несколько минут спустя «Краснодар» сравнял счет благодаря голу защитника Вячеслава Литвинова, а позже Джон Кордоба вывел гостей вперед. Во втором тайме хозяева смогли сравнять, Гирано Керк отметился точным ударом. Больше голов в основное время команды не забили.

Московский клуб оказался сильнее в серии послематчевых пенальти — 3:1.

«Локомотив» набрал два очка и поднялся на третье место в турнирной таблице A. «Краснодар» с четырьмя баллами остался на второй позиции.