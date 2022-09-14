Составы команд на матч Кубка России «Локомотив» — «Краснодар»

Стали известны стартовые составы «Локомотива» и «Краснодара» на матч группового этапа Фонбет Кубка России.

«Локомотив»: Худяков, Ненахов, Магкеев, Мампасси, Тикнизян, Баринов, Карпукас, Керк, Педро Габриэл, Камано, Изидор.

«Краснодар»: Сафонов, Римирес, Сорокин, Литвинов, Волков, Кривцов, Сперцян, Баньяц, Батчи, Ионов, Кордоба.

Встреча состоится на стадионе «РЖД Арена» в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 15:00 мск. С прогнозом на этот поединок вы можете ознакомиться здесь.

Напомним, в прошлом туре группового этапа Кубка России московский «Локомотив» проиграл «Пари Нижнему Новгороду» со счётом 0:2, а «Краснодар» одержал победу в матче с подмосковными «Химками» (2:0). Действующий обладатель Кубка — «Спартак».