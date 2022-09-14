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    Марио Гомес: Впечатляет прогресс «Барселоны» за прошедший год

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    Бывший нападающий «Баварии» Марио Гомес прокомментировал победу мюнхенского клуба над «Барселоной» (2:0) во втором туре группового этапа Лиги чемпионов.

    Роберт Левандовски
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    Роберт Левандовски

    «Это был не день Левандовски. Он отыграл чересчур эмоционально и был не так хладнокровен, как обычно.

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    • Впечатляет то, какого прогресса добилась "Барселона" за прошедший год. После гола уровень энергичности действий стал спадать, но очевидной победа "Баварии" не была — игра могла закончиться и вничью», — приводит слова Гомеса официальный сайт УЕФА.

    «Бавария» набрала шесть очков и занимает первое место в группе. «Барселона» с тремя очками находится на второй строчке.

    В следующих двух турах «Бавария» сыграет с чешской «Викторией», а «Барселона» встретится с миланским «Интером».

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