Марио Гомес: Впечатляет прогресс «Барселоны» за прошедший год

Бывший нападающий «Баварии»прокомментировал победу мюнхенского клуба над(2:0) во втором туре группового этапа Лиги чемпионов.

«Это был не день Левандовски. Он отыграл чересчур эмоционально и был не так хладнокровен, как обычно.

Впечатляет то, какого прогресса добилась "Барселона" за прошедший год. После гола уровень энергичности действий стал спадать, но очевидной победа "Баварии" не была — игра могла закончиться и вничью», — приводит слова Гомеса официальный сайт УЕФА.

«Бавария» набрала шесть очков и занимает первое место в группе. «Барселона» с тремя очками находится на второй строчке.

В следующих двух турах «Бавария» сыграет с чешской «Викторией», а «Барселона» встретится с миланским «Интером».