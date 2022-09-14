Циннбауэр: Могу похвалить своих ребят за то, как они смогли переломить игру

Главный тренер московского «Локомотива»отреагировал на победу над «Краснодаром» (2:2, 3:1 — по пенальти) в поединке второго тура группового этапа Кубка России.

«Команда хорошо вошла в игру, нам удалось забить быстрый гол. После этого мы постарались играть вперед, увеличить свой успех, но это не всегда получалось. Практически сразу мы получили гол в свои ворота, и очень скоро пропустили еще один.

Второй тайм мы начали примерно так же, как и первый, старались играть в высокий прессинг, были хорошие моменты, но смогли забить только один мяч. У нас был хороший соперник.

Могу похвалить своих ребят за то, как они смогли переломить игру. Хочу выделить Худякова, ребят, которые били пенальти. Мы знаем, как нам надо работать, что надо улучшать», — сказал Циннбауэр на пресс-конференции.

«Локомотив» набрал два очка и поднялся на третье место в турнирной таблице A. «Краснодар» с четырьмя баллами остался на второй позиции.