ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Бавария» — «Барселона»Заколдованный Мюнхен. Расточительность Левандовского принесла победу «Баварии»
  • 19:28
    • «Зенит» проиграл «Крыльям Советов» на групповом этапе Кубка России
  • 19:26
    • ЦСКА вырвал победу у «Урала» в Кубке России
  • 19:05
    • Жиру и Леау выйдут в старте «Милана» на матч с загребским «Динамо» в ЛЧ
  • 17:54
    • «Локомотив» по пенальти победил «Краснодар» в Кубке России
  • 19:38
    • Дубль Голенкова принес «Ростову» победу над «Оренбургом» в Кубке России
    Все новости спорта

    Циннбауэр: Могу похвалить своих ребят за то, как они смогли переломить игру

    Футбол Футбол России Фонбет Кубок России Краснодар Локомотив
    Главный тренер московского «Локомотива» Йозеф Циннбауэр отреагировал на победу над «Краснодаром» (2:2, 3:1 — по пенальти) в поединке второго тура группового этапа Кубка России.

    Йозеф Циннбауэр
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Йозеф Циннбауэр

    «Команда хорошо вошла в игру, нам удалось забить быстрый гол. После этого мы постарались играть вперед, увеличить свой успех, но это не всегда получалось. Практически сразу мы получили гол в свои ворота, и очень скоро пропустили еще один.

    Второй тайм мы начали примерно так же, как и первый, старались играть в высокий прессинг, были хорошие моменты, но смогли забить только один мяч. У нас был хороший соперник.

    Могу похвалить своих ребят за то, как они смогли переломить игру. Хочу выделить Худякова, ребят, которые били пенальти. Мы знаем, как нам надо работать, что надо улучшать», — сказал Циннбауэр на пресс-конференции.

    «Локомотив» набрал два очка и поднялся на третье место в турнирной таблице A. «Краснодар» с четырьмя баллами остался на второй позиции.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Как Холанн сыграет против бывшего клуба?
  • «Манчестер Сити» — «Боруссия» Д. Прогноз и ставки
  • 2.25
    •
  • «Краснодар» отыграется на кризисном «Локо» за разгром от ЦСКА?
  • «Локомотив» — «Краснодар». Прогноз и ставки
  • 2.22
    •
  • Остался ли у «Зенита» боезапас после матча с «Оренбургом»?
  • «Крылья Советов» — «Зенит». Прогноз и ставки
  • 1.84
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьФрибет $40 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки ИгратьБонус $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    6.10
  • Экспресс дня 14 сентября
  • Сегодня в 22:00
    •  2.25
  • Прогноз на матч Манчестер Сити — Боруссия Д
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.34
  • Прогноз на матч Реал — Лейпциг
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.53
  • Прогноз на матч Челси — Ред Булл Зальцбург
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Ювентус — Бенфика
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.26
  • Прогноз на матч Ренн — Фенербахче
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.09
  • Прогноз на матч Рома — ХИК
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.71
  • Прогноз на матч Истанбул Башакшехир — Фиорентина
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  3.14
  • Прогноз на матч Велес Сарсфилд — Индепендьенте
  • Футбол
  • Послезавтра в 03:10
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 3000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры