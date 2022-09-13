ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Карлос Алькарас Алькарас стал чемпионом и возглавил рейтинг, Медведев разочаровал, а Серена сыграла последний матч. Главные события US Open-2022
  • 00:10
    • «Осасуна» минимально выиграла у «Альмерии»
  • 23:55
    • Гол Абрахама принес «Роме» победу над «Эмполи»
  • 23:35
    • УЕФА отреагировал на слухи об отстранении Боснии за участие в товарищеском матче с Россией
  • 21:45
    • В АПЛ объявили о переносе матчей «Ливерпуль» — «Челси» и МЮ — «Лидс»
    Все новости спорта

    Хави прокомментировал предстоящий матч с «Баварией»

    Футбол Календарь Лиги чемпионов Прогнозы на Лигу чемпионов Лига чемпионов Футбол Германии Бавария Футбол Испании Барселона
    Главный тренер «Барселоны» Хави поделился мыслями перед матчем 2 тура групповой стадии Лиги чемпионов с «Баварией».

    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей

    «Во-первых, хочу подчеркнуть, что нам нельзя выпячивать грудь, в прошлом сезоне у нас был неудачный период, поэтому мы должны сохранять скромность.

    Я буду рад, если завтра мы оставим все силы на поле. У меня есть надежда, но в прошлом у нас были неудачные результаты на этом стадионе.

    В этой игре нужно показать характер. Завтра нас ждет момент истины, безусловно.

    В прошлом сезоне у нас случались неудачи, но в этом мы играем лучше, однако разговоры нужно подтверждать на поле.

    "Барса" сейчас другая по сравнению с прошлым сезоном в плане характера и ментальности. Безусловно, вырос и уровень команды, но мы также прибавили как коллектив», — цитирует Хави Mundo Deportivo.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Левандовски поставит на колени «Баварию»
  • «Бавария» — «Барселона». Прогноз и ставки
  • 7.20
    •
  • Совершит ли «Динамо» блицкриг?
  • «Динамо» — «Ахмат». Прогноз и ставки
  • 2.55
    •
  • Результативный первый тайм
  • «Ливерпуль» — «Аякс». Прогноз и ставки
  • 2.08
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьФрибет $40 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки ИгратьБонус $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.30
  • Экспресс дня 13 сентября
  • Сегодня в 22:00
    •  7.20
  • Прогноз на матч Бавария — Барселона
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.55
  • Прогноз на матч Динамо — Ахмат
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  2.08
  • Прогноз на матч Ливерпуль — Аякс
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.40
  • Прогноз на матч Байер — Атлетико
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.22
  • Прогноз на матч Локомотив — Краснодар
  • Футбол
  • Завтра в 15:00
    •  1.84
  • Прогноз на матч Крылья Советов — Зенит
  • Футбол
  • Завтра в 17:30
    •  2.25
  • Прогноз на матч ЦСКА — Урал
  • Футбол
  • Завтра в 17:30
    •  1.77
  • Прогноз на матч Милан — Динамо Загреб
  • Футбол
  • Завтра в 19:45
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 3000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры