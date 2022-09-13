начнут матч в 22:00 в группе A Лиги чемпионов, 13.09.2022.

Последний матч между собой: «Ливерпуль» — «Аякс» 1:0 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Ливерпуль» — «Аякс». Коэффициент ставки — 2.08 .

. Календарь и таблица Лиги чемпионов У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:0. «Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 0:0.

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