Эриксен рассказал, почему решил перейти в «МЮ»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед»назвал причины, которые повлияли на его переход в новую команду.

«У меня было достаточно разных возможностей. Были различные варианты, из которых я мог выбирать. Но было важно найти лучший.

Конечно, "Брентфорд" хотел, чтобы я остался. Но я понимал, в какой стадии карьеры нахожусь. У меня появилась возможность совершить шаг, о котором я мечтал и надеялся. Я хотел перейти в более крупный клуб.

"Манчестер Юнайтед" — один из ведущих клубов мира. Это было для меня как награда после того, что я перенёс ранее. Было здорово получить приглашение от такого клуба», — цитирует Эриксена Bold.dk.

Напомним, в прошлом году Кристиан Эриксен перенёс операцию на сердце, после чего восстанавливался больше полугода. В текущем сезоне английской Премьер-лиги датчанин провёл шесть встреч, в которых отметился одной результативной передачей.