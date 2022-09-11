Федотов о победе ЦСКА над «Краснодаром»: Самоотдача, мастерство — всё здесь было

Владимир Федотов Фото: globallookpress.com
«Достойная победа и достойная игра в честь шестилетия стадиона. Хорошая самоотдача, мастерство — всё здесь было. И классная, красивая победа! Супер! Я вас поздравляю, молодцы!» — сказал Владимир Федотов на видео, опубликованном в телеграм-канале ЦСКА.
После девяти туров «армейцы» набрали 20 очков и занимают вторую строчку в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Быки» с 17 очками находятся на 3-м месте.
В следующем туре москвичи проведут гостевой поединок с «Торпедо», а «чёрно-зелёные» на своей арене примут «Химки».