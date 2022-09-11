В 13:00 11.09.2022 начнётся онлайн-трансляция матчав чемпионате России по футболу.

Последний матч между собой: «Торпедо» — «Урал» 3:1 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

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Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Урал» — «Торпедо» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.00 .

. Календарь и таблица РПЛ У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:1. «Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 1:1.

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