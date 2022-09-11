Тухель: Я опустошен тем, что мое время в «Челси» подошло к концу.

Экс-наставниквысказался об уходе из лондонского клуба.

Руководство «синих» объявило о прекращении сотрудничества с немецким тренером 7 сентября. После этого команду возглавил Грэм Поттер.

«Это одно из самых трудных заявлений, которые мне когда-либо приходилось писать, и я надеялся, что мне не придется делать это еще много лет. Я опустошен тем, что мое время в "Челси" подошло к концу.

Это клуб, где я чувствовал себя как дома — как в профессиональном, так и в личном плане. Большое спасибо всему персоналу, игрокам и болельщикам за то, что с самого начала радушно приняли меня.

Гордость и радость, которые я испытал, помогая команде выиграть Лигу чемпионов и клубный чемпионат мира, останутся со мной навсегда.

Для меня большая честь быть частью истории этого клуба, и воспоминания о последних 19 месяцах всегда будут занимать особое место в моем сердце», — написал Тухель в соцсетях.

Тухель возглавлял «Челси» с января 2021 года. С клубом он выиграл Лигу чемпионов, Суперкубок Европы и клубный чемпионат мира.