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    Тухель: Я опустошен тем, что мое время в «Челси» подошло к концу.

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    Экс-наставник «Челси» Томас Тухель высказался об уходе из лондонского клуба.

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    Руководство «синих» объявило о прекращении сотрудничества с немецким тренером 7 сентября. После этого команду возглавил Грэм Поттер.

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    • «Это одно из самых трудных заявлений, которые мне когда-либо приходилось писать, и я надеялся, что мне не придется делать это еще много лет. Я опустошен тем, что мое время в "Челси" подошло к концу.

    Это клуб, где я чувствовал себя как дома — как в профессиональном, так и в личном плане. Большое спасибо всему персоналу, игрокам и болельщикам за то, что с самого начала радушно приняли меня.

    Гордость и радость, которые я испытал, помогая команде выиграть Лигу чемпионов и клубный чемпионат мира, останутся со мной навсегда.

    Для меня большая честь быть частью истории этого клуба, и воспоминания о последних 19 месяцах всегда будут занимать особое место в моем сердце», — написал Тухель в соцсетях.

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    • Тухель возглавлял «Челси» с января 2021 года. С клубом он выиграл Лигу чемпионов, Суперкубок Европы и клубный чемпионат мира.

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