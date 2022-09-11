«Ростов» — «Спартак»: счет матча 4:2, обзор голов

Счет на 24-й минуте открыли красно-белые. Рыбус слева сделал подачу в штрафную, Промес грудью элегантно перебросил мяч через защитника и с лёта нанёс удар — мяч от рук Песьякова залетел в сетку ворот.
«Ростов» отыгрался уже спустя пять минут. Комличенко сделал пас на радиус штрафной, Дмитрий Полоз убрал мяч под правую, освободил линию для удара и направил мяч в угол ворот.
На 34-й минуте Глебов заметил свободного Уткина на радиусе штрафной «Спартака», покатил мяч, а Даниил шикарно исполнил с левой, закрутив в дальний угол ворот.
На 53-й минуте Рыбус грубо ошибся при передаче в центр, Уткин подобрал мяч и сразу сделал пас в штрафную «Спартака», откуда Комличенко пробил в дальний угол ворот.
На 70-йминуте в ворота «Спартака» был назначен пенальти — после фланговой подачи Рыбус завалил Байрамяна в штрафной «Спартака».
Полоз хладнокровно с «точки» пробил впритирку со штангой. Селихов не угадал направление удара.
Окончательный счет был установлен на 75-й минуте. Джикия совершил навес в ростовскую штрафную, а Соболев, перевисев Осипенко, головой переправил мяч в угол ворот.
«Ростов» набрал 19 очков и поднялся на третье место в турнирной таблице РПЛ. «Спартак» потерпел второе поражение подряд и откатился на пятую строчку (16 очков).
В следующем туре красно-белые на своем поле примут «Локомотив», игра состоится 18 сентября. «Ростов» днем ранее сыграет дома против «Крыльев Советов».