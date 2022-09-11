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    Дубль Полоза помог «Ростову» обыграть «Спартак»

    «Ростов» — «Спартак»: счет матча 4:2, обзор голов

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    В матче 9-го тура чемпионата России «Ростов» одержал домашнюю победу над «Спартаком» — 4:2.

    Фрагмент матча
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    Фрагмент матча

    Счет на 24-й минуте открыли красно-белые. Рыбус слева сделал подачу в штрафную, Промес грудью элегантно перебросил мяч через защитника и с лёта нанёс удар — мяч от рук Песьякова залетел в сетку ворот.

    «Ростов» отыгрался уже спустя пять минут. Комличенко сделал пас на радиус штрафной, Дмитрий Полоз убрал мяч под правую, освободил линию для удара и направил мяч в угол ворот.

    На 34-й минуте Глебов заметил свободного Уткина на радиусе штрафной «Спартака», покатил мяч, а Даниил шикарно исполнил с левой, закрутив в дальний угол ворот.

    На 53-й минуте Рыбус грубо ошибся при передаче в центр, Уткин подобрал мяч и сразу сделал пас в штрафную «Спартака», откуда Комличенко пробил в дальний угол ворот.

    На 70-йминуте в ворота «Спартака» был назначен пенальти — после фланговой подачи Рыбус завалил Байрамяна в штрафной «Спартака».

    Полоз хладнокровно с «точки» пробил впритирку со штангой. Селихов не угадал направление удара.

    Окончательный счет был установлен на 75-й минуте. Джикия совершил навес в ростовскую штрафную, а Соболев, перевисев Осипенко, головой переправил мяч в угол ворот.

    Футбол. Россия. Премьер-лига
    Ростов — Спартак 4:2
    Голы: 0:1 Promes Q. (24'), 1:1 Poloz D. (28'), 2:1 Utkin D. (34'), 3:1 Komlichenko N. (53'), 4:2 Sobolev A. (76') Ростов: Chernov E. (Langovich A., 88'), Glebov D., Komlichenko N. (Golenkov E., 78'), Melekhin V., Osipenko M., Pesjakov S., Poloz D. (Melnikov S., 80'), Selyava A. (Shchetinin K., 68'), Silyanov A., Tugarev R. (Bayramyan K., 67'), Utkin D. Спартак: Chernov N. (Maslov P., 72'), Denisov D. (Prutsev D., 52'), Dzhikiya G., Ignatov M. (Meleshin P. A., 72'), Khlusevich D., Promes Q., Rybus M. (Klassen L., 72'), Selikhov A., Sobolev A., Umyarov N., Zobnin R. Предупреждения: Rybus M. (68'), Maslov P. (89')

    «Ростов» набрал 19 очков и поднялся на третье место в турнирной таблице РПЛ. «Спартак» потерпел второе поражение подряд и откатился на пятую строчку (16 очков).

    Календарь и таблица РПЛ

    В следующем туре красно-белые на своем поле примут «Локомотив», игра состоится 18 сентября. «Ростов» днем ранее сыграет дома против «Крыльев Советов».

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