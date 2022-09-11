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    Палмейрас — Жувентуде. Смотреть онлайн в прямом эфире

    11.09.2022 в 03:00 начнется матч в чемпионате Бразилии по футболу (Серия А) Палмейрас — Жувентуде

    Футбол Латинская Америка
    В 03:00 11.09.2022 начнётся онлайн-трансляция матча Палмейрас — Жувентуде в чемпионате Бразилии по футболу (Серия А).

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    Последний матч между собой: «Жувентуде» — «Палмейрас» 0:3 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

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