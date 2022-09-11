Корнеев: ЦСКА можно считать главным конкурентом «Зенита»

Бывший спортивный директор «Зенита»оценил шансы ЦСКА в чемпионской гонке Мир РПЛ.

«Сможет ли ЦСКА навязать борьбу "Зениту" за чемпионство? С "Зенитом" будет непросто соперничать. Нужно объективно смотреть на вещи. Уровень исполнителей у питерцев все-таки другой.

Тем не менее ЦСКА стабилен, играет без спадов. Футболисты прекрасно понимают, что от них хочет тренер. Пока именно ЦСКА можно считать главным конкурентом "Зенита".

А вот насколько хватит армейцев? Только время покажет. Повторюсь, команда Сергея Семака укомплектована гораздо лучше», — цитирует Корнеева «Спорт-Экспресс».

Календарь и таблица РПЛ

На данный момент команды делят первое место в турнирной таблице РПЛ, но у «Зенита» есть игра в запасе.