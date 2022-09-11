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    Карпин: Мне не понравилась первая часть матча — до гола «Спартака»

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    Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал результат матча против «Спартака» (4:2) в 9-м туре РПЛ.

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    «Мне не понравилась первая часть матча — до гола "Спартака". Думаю, это было связано со скованностью — боязнью за результат. После гола игра сразу изменилась.

    Не был ли уверен в победе? Абсолютно нет. Честно говорю. Может быть, сейчас никто не поверит, но даже когда судья поднял табличку с количеством добавленных минут при счете 4:2...

    Были у нас игры в Краснодаре, когда вели 2:0 и в компенсированное время пропускали дважды. Так что до конца не было уверенности», — приводит слова тренера «Спорт-Экспресс».

    «Ростов» благодаря победе поднялся на третье место турнирной таблицы, подопечные Валерия Карпина набрали 19 очков. «Ростов» не потерпел ни одного поражения в текущем сезоне.

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