Карпин: Мне не понравилась первая часть матча — до гола «Спартака»

Главный тренерпрокомментировал результат матча против(4:2) в 9-м туре РПЛ.

«Мне не понравилась первая часть матча — до гола "Спартака". Думаю, это было связано со скованностью — боязнью за результат. После гола игра сразу изменилась.

Не был ли уверен в победе? Абсолютно нет. Честно говорю. Может быть, сейчас никто не поверит, но даже когда судья поднял табличку с количеством добавленных минут при счете 4:2...

Были у нас игры в Краснодаре, когда вели 2:0 и в компенсированное время пропускали дважды. Так что до конца не было уверенности», — приводит слова тренера «Спорт-Экспресс».

«Ростов» благодаря победе поднялся на третье место турнирной таблицы, подопечные Валерия Карпина набрали 19 очков. «Ростов» не потерпел ни одного поражения в текущем сезоне.