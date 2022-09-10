Сторожук: Нас не хватало ментально, чтобы решительно провести игру с ЦСКА

Александр Сторожук Фото: globallookpress.com
«К ЦСКА готовились как обычно. "Краснодар" никогда не будет под кого-то подстраиваться, специально готовиться к определенной команде и перестраивать свою игру.
У ЦСКА хорошие исполнители иностранцы. Нас не хватало ментально, чтобы решительно провести игру. Просили играть в свою игру. Мы к этому стремимся, но сегодня не получилось.
Замены произвели, потому что не были довольны игроками, плюс у Кривцова была желтая. Решили избежать красной карточки.
Ахметов вышел, хотел показать на что способен перед бывшей командой. Тяжело анализировать, но желание было», — сказал тренер «Чемпионату».