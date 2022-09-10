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    Хави о Левандовском: Я бы не променял его ни на кого на свете

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    Главный тренер «Барселоны» Хави рассказал о вкладе в команду нападающего Роберта Левандовского.

    Роберт Левандовский
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    Роберт Левандовский

    «Я бы не променял его ни на кого на свете. Опыт — это статус. Он действительно помогает молодёжи своими советами и смирением. Это приносить команде массу пользы», — приводит слова Хави AS.

    Напомним, Левандовски перешёл в «Барселону» из мюнхенской «Баварии» в летнее трансферное окно за € 45 млн. Действующий контракт польского форварда с каталонским клубом рассчитан до 30 июня 2026 года. В нынешнем сезоне Левандовски принял участие в четырёх матчах Примеры и забил пять голов.

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