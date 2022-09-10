В 18:00 10.09.2022 начнётся онлайн-трансляция матчав чемпионате Франции по футболу.

Последний матч между собой: «ПСЖ» — «Брест» 2:0 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

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Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «ПСЖ» — «Брест» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.26.

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