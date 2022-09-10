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    Марсель — Лилль. Смотреть онлайн в прямом эфире

    10.09.2022 в 22:00 начнется матч в чемпионате Франции по футболу Марсель — Лилль

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    Марсель и Лилль начнут матч в 22:00 в чемпионате Франции по футболу, 10.09.2022.

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    Последний матч между собой: «Марсель» — «Лилль» 1:1 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

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      • «Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 1:1.

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