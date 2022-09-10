Защитник «МЮ» Далот отказал «Милану» в трансфере

Защитник «Манчестер Юнайтед»отказал итальянскому «Милану» в переходе, сообщает Metrо.

По информации источника, футболист намерен бороться за место в основном составе английского клуба. Именно по этой причине он отказал итальянцам.

23-летний Дало перешёл в «Манчестер Юнайтед» из «Порту» летом 2018 года за € 22 млн. Соглашение между Диогу и «Манчестер Юнайтед» истекает в конце нынешнего сезона. По ходу карьеры Дало уже переходил в «Милан», за который выступал на правах аренды. В составе итальянского клуба футболиста провёл 33 матча, забил два гола и отдал три результативные передачи.

В нынешнем сезоне Дало провёл в составе «Манчестер Юнайтед» семь официальных матчей и отметился одной результативной передачей. Также футболист получил три жёлтые карточки.