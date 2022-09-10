«Реал» может продлить контракт с Карло Анчелотти

Мадридский «Реал» планирует продлить контракт с главным тренером команды, сообщает Marca

По информации источника, руководство испанского клуба рассматривает возможность продления сотрудничества с итальянским специалистом. Отмечается, что авторитет Анчелотти в команде крепок, тренер пользуется уважением футболистов «Реала». Президент мадридского клуба Флорентино Перес также очень доволен работой Анчелотти на посту главного тренера.

Сообщается, что клуб консультируется с Анчелотти по многим долгосрочным спортивным проектам.

Напомним, в 2021 году Анчелотти заключил контракт с «Реалом», рассчитанный на три года. По итогам прошлого сезона «Реал» под руководством Анчелотти стал чемпионом Испании и выиграл Лигу чемпионов УЕФА.

«Реал» в четырёх матчах набрал 12 очков и занимает первое место в турнирной таблице Примеры.