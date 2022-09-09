Альба описал свое положение в «Барселоне»

Жорди Альба Фото: globallookpress.com
«Могу сказать лишь одно, все мои мысли всегда были связаны с "Барселоной". Я думаю, что вполне квалифицирован, чтобы играть за команду. Иначе я был бы первым, кто решил бы уйти.
У клуба есть свои интересы. Я же всегда демонстрировал свою приверженность команде, тренерам. Я не буду лезть в интересы клуба. Мне бы хотелось сказать больше, но я не буду.
Я никогда не жаловался на то, что мало играю. Продолжу упорно работать, надеюсь, что буду получать больше игрового времени», — цитирует Альбу 90Min.
Жорди Альба отыграл четыре матча с начала нынешнего сезона, дважды появившись на поле с первых минут.