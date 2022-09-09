Альба описал свое положение в «Барселоне»

Левый защитник «Барселоны»высказался о несостоявшемся уходе из клуба. Ранее сообщалось, что каталонцы пытались продать его в «Интер» в конце летнего трансферного окна.

«Могу сказать лишь одно, все мои мысли всегда были связаны с "Барселоной". Я думаю, что вполне квалифицирован, чтобы играть за команду. Иначе я был бы первым, кто решил бы уйти.

У клуба есть свои интересы. Я же всегда демонстрировал свою приверженность команде, тренерам. Я не буду лезть в интересы клуба. Мне бы хотелось сказать больше, но я не буду.

Я никогда не жаловался на то, что мало играю. Продолжу упорно работать, надеюсь, что буду получать больше игрового времени», — цитирует Альбу 90Min.

Жорди Альба отыграл четыре матча с начала нынешнего сезона, дважды появившись на поле с первых минут.