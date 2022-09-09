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    Яп Стам заявил, что всегда готов вернуться в «Манчестер Юнайтед»

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    Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Яп Стам рассказал о том, что он открыт к тренерской работе в клубе.

    Яп Стам
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    Яп Стам

    «Я никогда не разговаривал с "Юнайтед" — никто не звонил мне ни по какому поводу. Но так бывает в футболе. Когда приходит новый тренер, он приглашает своих людей, которых он знает, которым доверяет и которые могут ему помочь в определенных отношениях.

    Но, как я уже говорил раньше, "Юнайтед" — это клуб, который я люблю. Я вырос там как личность и как игрок, они сделали меня сильнее, они сделали меня тем, кем я являюсь сейчас. Я творил историю с этим клубом, и если они нуждаются во мне, если я могу помочь им каким-нибудь образом, я всегда к их услугам», — цитирует Стама De Telegraaf.

    Стам играл за «Манчестер Юнайтед» с 1998 по 2001 год. В составе английского клуба он три раза выигрывал АПЛ, и по одному разу — Кубок Англии, Лигу чемпионов и Межконтинентальный кубок.

    Завершив игровую карьеру в 2007 году, Стам пробовал себя в качестве тренера, но после ухода из «Цинциннати» в 2021 до сих пор остается без работы.

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