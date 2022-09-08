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    Хави: Победы приносят уверенность, поднимают боевой дух

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    Главный тренер «Барселоны» Хави прокомментировал победу над «Викторией» (5:1) в матче 1-го тура группового турнира Лиги чемпионов.

    Хави
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    Хави

    «Победы приносят уверенность, поднимают боевой дух. Многие игроки уйдут сегодня домой с чувством, что провели отличную игру. Но это по-прежнему сложная группа, здесь нет места эйфории — эта победа принесла нам только три очка.

    Я не знаю, является ли Роберт лучшим нападающим в Европе, но для нас он точно лучший. Он помогает нам в завершении моментов. Он прессингует, предлагает множество решений в атаке. Он очень зрелый игрок и абсолютно впечатляющий. Да, он оформил хет-трик, , но в то же время он работает на команду», — цитирует Хави пресс-служба УЕФА.

    Во 2-м туре группового турнира Лиги чемпионов «Барселона» в гостях встретится с «Баварией», а «Виктория» дома сыграет против «Интера». Матчи пройдут 13 сентября.

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