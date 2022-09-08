начнут матч в 22:00 в группе B футбольной Лиги конференций, 08.09.2022.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Вест Хэм» — «Стяуа» с предлагаемым коэффициентом для ставки 5.85 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 4:0.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 4:0 (победит «Вест Хэм»).

На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча Вест Хэм — Стяуа.

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