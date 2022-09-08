Тарасов: Видно, что Баринов мучается в «Локомотиве»

Бывший полузащитник «Локомотива»поделился мнением о проблемах столичного клуба в начале текущего сезона.

В понедельник, 5 сентября, «Локомотив» объявил об увольнении Марвина Комппера в связи с неудовлетворительными результатами. В ближайшее время обязанности главного тренера «железнодорожников» будет выполнять Йозеф Циннбауэр.

«Что говорить про "Локомотив"? На всю эту историю больно смотреть. Сейчас я больше сосредоточен на своей команде [»Родина Медиа«], но буквально на днях списывался с Димой Бариновым. Спрашиваю: "Ну что там?" Он говорит, что опять смена власти, как в фильме.

Не знаю, что сказать. Баре желаю уехать или сменить команду, наверное. Видно, что он мучается», — приводит слова Тарасова «Спорт-Экспресс».

«Локомотив» занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ после восьми туров.