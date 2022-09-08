«Могло быть хуже». Семак оценил трансферную кампанию «Зенита»

Главный тренер «Зенита»признался, что остался доволен работой клуба на трансферном рынке.

«Думаю, все нормально. Важно, что мы смогли сохранить костяк состава. Какие-то игроки ушли, какие-то пришли.

Учитывая реалии, изменения, которые мы сделали, помогают нам двигаться вперед. Могло быть хуже, могло быть лучше. В целом неплохо», — приводит слова Семака «Спорт-Экспресс».

Летом «Зенит» подписал бразильцев Родригао, Ивана Куарежму и Мантуана, а также колумбийского форварда Матео Кассьерру.

«Зенит» занимает первое место в турнирной таблице РПЛ после восьми туров.

В ближайшем матче «Зенит» встретится на своем поле с «Оренбургом». Матч пройдет 11 сентября в Санкт-Петербурге, начало — в 17:30 мск.