ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Наполи»Унизительный вечер в Неаполе. Беспощадный «Наполи» разорвал «Ливерпуль» в лоскуты
  • 12:46
    • «Урал» подписал экс-защитника «Спартака»
  • 12:22
    • «Спартак» хочет арендовать полузащитника «Урала»
  • 12:03
    • Защитник «Ростова» перешел в «Факел»
  • 11:54
    • Медведев: Трансферная кампания «Зенита» завершена
    Все новости спорта

    «Могло быть хуже». Семак оценил трансферную кампанию «Зенита»

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ Зенит РПЛ Футбол России Трансферы
    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак признался, что остался доволен работой клуба на трансферном рынке.

    Сергей Семак
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Сергей Семак

    «Думаю, все нормально. Важно, что мы смогли сохранить костяк состава. Какие-то игроки ушли, какие-то пришли.

    Учитывая реалии, изменения, которые мы сделали, помогают нам двигаться вперед. Могло быть хуже, могло быть лучше. В целом неплохо», — приводит слова Семака «Спорт-Экспресс».

  • Медведев: Трансферная кампания «Зенита» завершена
  • Читайте по теме

    • Летом «Зенит» подписал бразильцев Родригао, Ивана Куарежму и Мантуана, а также колумбийского форварда Матео Кассьерру.

    «Зенит» занимает первое место в турнирной таблице РПЛ после восьми туров.

    В ближайшем матче «Зенит» встретится на своем поле с «Оренбургом». Матч пройдет 11 сентября в Санкт-Петербурге, начало — в 17:30 мск.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Кто успел найти свою игру?
  • «Манчестер Юнайтед» — «Реал Сосьедад». Прогноз и ставки
  • 2.70
    •
  • «Динамо» Киев снова выиграет в Стамбуле?
  • «Фенербахче» — «Динамо» Киев. Прогноз и ставки
  • 2.41
    •
  • Прервет ли «Омония» беспроигрышную серию «Шерифа»?
  • «Омония» — «Шериф». Прогноз и ставки
  • 3.25
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьФрибет $40 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки ИгратьБонус $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    5.47
  • Экспресс дня 8 сентября
  • Сегодня в 22:00
    •  2.70
  • Прогноз на матч Манчестер Юнайтед — Реал Сосьедад
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.41
  • Прогноз на матч Фенербахче — Динамо Киев
  • Футбол
  • Сегодня в 19:45
    •  3.25
  • Прогноз на матч Омония — Шериф
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.96
  • Прогноз на матч Цюрих — Арсенал
  • Футбол
  • Сегодня в 19:45
    •  2.20
  • Прогноз на матч Црвена Звезда — Монако
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  5.85
  • Прогноз на матч Вест Хэм — Стяуа
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.04
  • Прогноз на матч СКА — Динамо Москва
  • Хоккей
  • Завтра в 19:00
    •  2.17
  • Прогноз на матч Северсталь — ЦСКА
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры