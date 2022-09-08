Нагельсман: «Бавария» полностью заслужила победу над «Интером»

Главный тренер «Баварии»подвел итоги матча с «Интером» (2:0) в Лиге чемпионов.

«Я доволен сегодняшней игрой. У нас была хорошая интенсивность на протяжении всех 90 минут. В обоих таймах у нас было по десять минут, когда мы давали сопернику пространство, что позволяло "Интеру" в эти отрезки играть комфортнее.

Но в целом наша победа закономерна — мы её полностью заслужили. Было важно начать с трёх очков», — приводит слова Нагельсмана официальный сайт УЕФА.

Календарь и таблица Лиги чемпионов

13 сентября «Бавария» примет в Мюнхене «Барселону». В этот же день «Интер» сыграет на выезде с «Викторией».