Экс-голкипер «Ливерпуля» продолжит карьеру в «Ньюкасле»

Бывший вратарь «Ливерпуля»в скором времени подпишет контракт с «Ньюкасл Юнайтед».

Как сообщает журналист Николо Скира, переговоры «Ньюкасла» с 29-летним немецким голкипером находятся в завершающей стадии. С конца июня 2022 года игрок пребывает в статусе свободного агента после того, как срок действия его контракта с «Ливерпулем» истёк.

Кариус числился игроком «мерсисайдцев» с 2016-го по 2022-й годы, но по факту провёл за команду лишь два сезона — 2016/2017 и 2017/2018. За «Ливерпуль» Кариус сыграл 49 матчей во всех турнирах, в которых пропустил 47 голов.

С 2018-го по 2020-й годы голкипер на правах аренды выступал за турецкий «Бешикташ» (67 матчей, 95 пропущенных мячей), сезон 2020/2021 провёл в аренде в немецком «Унионе» (5 игр, 4 пропущенных гола). В сезоне 2021/2022 Кариус не сыграл ни одной игры за «Ливерпуль», ни разу не попав даже в заявку команды на матч.