ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Наполи»Унизительный вечер в Неаполе. Беспощадный «Наполи» разорвал «Ливерпуль» в лоскуты
  • 16:56
    • «Челси» согласовал контракт с Поттером
  • 16:48
    • Левандовский признан игроком недели в Лиге чемпионов
  • 15:48
    • «Краснодар» подписал португальца Ленини
  • 15:00
    • В УЕФА рассказали, допустят ли сборную России к участию в отборе на Евро-2024
    Все новости спорта

    Левандовский: С самого начала я знал, что будет важно адаптироваться с первого матча

    Футбол
    Нападающий «Барселоны» Роберт Левандовский поделился впечатлениями после матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Викторией» (5:1).

    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей

    Поляк, оформивший хет-трик, был признан лучшим игроком матча и игроком недели в ЛЧ.

    «С самого начала я знал, что будет важно адаптироваться с первого матча. Людей всегда интересуют забитые мячи, но важно выбирать правильную позицию и помогать команде, потому что мои товарищи помогали мне много как на поле, так и за его пределами.

    Самое важное в голевой передаче — это согласованность действий, и это то, что я получил сегодня от своих трех товарищей по команде.

    Неважно, кто забивает голы, главное — три очка, и потом следующая игра», — приводит слова игрока пресс-служба УЕФА.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Кто успел найти свою игру?
  • «Манчестер Юнайтед» — «Реал Сосьедад». Прогноз и ставки
  • 2.70
    •
  • «Динамо» Киев снова выиграет в Стамбуле?
  • «Фенербахче» — «Динамо» Киев. Прогноз и ставки
  • 2.41
    •
  • Прервет ли «Омония» беспроигрышную серию «Шерифа»?
  • «Омония» — «Шериф». Прогноз и ставки
  • 3.25
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьФрибет $40 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки ИгратьБонус $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    5.47
  • Экспресс дня 8 сентября
  • Сегодня в 22:00
    •  2.70
  • Прогноз на матч Манчестер Юнайтед — Реал Сосьедад
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.41
  • Прогноз на матч Фенербахче — Динамо Киев
  • Футбол
  • Сегодня в 19:45
    •  3.25
  • Прогноз на матч Омония — Шериф
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.96
  • Прогноз на матч Цюрих — Арсенал
  • Футбол
  • Сегодня в 19:45
    •  2.20
  • Прогноз на матч Црвена Звезда — Монако
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  5.85
  • Прогноз на матч Вест Хэм — Стяуа
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.04
  • Прогноз на матч СКА — Динамо Москва
  • Хоккей
  • Завтра в 19:00
    •  2.17
  • Прогноз на матч Северсталь — ЦСКА
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры