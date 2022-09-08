Левандовский: С самого начала я знал, что будет важно адаптироваться с первого матча

Нападающий «Барселоны» Роберт Левандовский поделился впечатлениями после матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Викторией» (5:1).

Поляк, оформивший хет-трик, был признан лучшим игроком матча и игроком недели в ЛЧ.

«С самого начала я знал, что будет важно адаптироваться с первого матча. Людей всегда интересуют забитые мячи, но важно выбирать правильную позицию и помогать команде, потому что мои товарищи помогали мне много как на поле, так и за его пределами.

Самое важное в голевой передаче — это согласованность действий, и это то, что я получил сегодня от своих трех товарищей по команде.

Неважно, кто забивает голы, главное — три очка, и потом следующая игра», — приводит слова игрока пресс-служба УЕФА.