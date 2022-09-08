Клопп о возможной отставке: Не переживаю по этому поводу. Руководство «Ливерпуля» ожидает, что я разберусь в ситуации

Главный тренер «Ливерпуля»считает, что ему не грозит отставка после крупного поражения от(1:4) в первом туре группового этапа Лиги чемпионов.

Накануне «Челси» объявил об увольнении Томаса Тухеля с поста главного тренера. Решение было принято после неудачного матча с загребским «Динамо» (0:1) в Лиге чемпионов.

«Не очень переживаю по этому поводу. У клубов разные владельцы. Наше руководство довольно спокойное и ожидает, что я разберусь в ситуации, не обдумывая, что это надо сделать кому-то другому. Если что изменится, они уведомят меня», — приводит слова Клоппа The Athletic.

«Ливерпуль» занимает седьмое место в турнирной таблице АПЛ после шести туров.

В ближайшем матче «Ливерпуль» сыграет на своем поле против «Вулверхэмптона». Игра пройдет 10 сентября, начало — в 17:00 мск.