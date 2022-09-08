Индзаги назвал причины поражения «Интера» от «Баварии»

Главный тренер миланского «Интера»подвел итоги встречи 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов с мюнхенской «Баварией» (0:2).

«В первые 20 минут против мощной, экстраординарной команды, одной из сильнейших в Европе, мы проигрывали много единоборств.

После первого гола, когда нам всей командой стало необходимо играть лучше, мы организовали множество потенциальных возможностей для взятия ворот, но, к сожалению, последний пас у нас не шел.

Мы усилили натиск во втором тайме и имели возможность продолжить борьбу. Понятно, что против подобных соперников матч нужно проводить идеально, — нам противостояла команда высочайшего уровня, входящая в тройку лучших в Европе, на мой взгляд», — цитирует Индзаги пресс-служба УЕФА.

Календарь и таблица Лиги чемпионов

13 сентября «Бавария» примет в Мюнхене «Барселону». В этот же день «Интер» сыграет на выезде с «Викторией».