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    Индзаги назвал причины поражения «Интера» от «Баварии»

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    Главный тренер миланского «Интера» Симоне Индзаги подвел итоги встречи 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов с мюнхенской «Баварией» (0:2).

    Симоне Индзаги
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    Симоне Индзаги

    «В первые 20 минут против мощной, экстраординарной команды, одной из сильнейших в Европе, мы проигрывали много единоборств.

    После первого гола, когда нам всей командой стало необходимо играть лучше, мы организовали множество потенциальных возможностей для взятия ворот, но, к сожалению, последний пас у нас не шел.

    Мы усилили натиск во втором тайме и имели возможность продолжить борьбу. Понятно, что против подобных соперников матч нужно проводить идеально, — нам противостояла команда высочайшего уровня, входящая в тройку лучших в Европе, на мой взгляд», — цитирует Индзаги пресс-служба УЕФА.

    Календарь и таблица Лиги чемпионов

    13 сентября «Бавария» примет в Мюнхене «Барселону». В этот же день «Интер» сыграет на выезде с «Викторией».

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