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    Федотов: ЦСКА демонстрирует поступательное движение вперед

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    Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов оценил игру и результаты команды на старте нового сезона.

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    ЦСКА набрал 17 очков и занимает второе место в турнирной таблице РПЛ после восьми туров.

    «Если оценивать эти восемь туров, можно сказать, что ЦСКА демонстрирует поступательное движение вперед. Работа идет, команда сыгрывается, новички постепенно адаптируются.

    Матчи, которые мы провели, были разными по содержанию. Иногда нам не хватало целостности, но это нормально, когда по ходу турнира появляются новые люди, которых необходимо вписать в командную игру.

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    • На данном этапе, на мой взгляд, всё справедливо, мы имеем то, на что наиграли. Безусловно, есть в чем добавлять. В солидности, в контроле над игрой на протяжении как можно большего игрового времени. Будем работать над этими и другими компонентами», — приводит слова Федотова Bobsoccer.

    В девятом туре ЦСКА сыграет на своем поле с «Краснодаром». Матч пройдет 10 сентября в Москве, начало — в 17:30 мск.

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