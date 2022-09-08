Бувач: Нгамале — быстрый атакующий игрок с большим опытом

Камерунский хавбек подписал контракт по схеме «2+1».
«Нгамале — быстрый атакующий игрок с большим опытом, который умеет как забивать, так и ассистировать партнерам.
Мы верим, что он станет важным игроком нашей команды», — приводит слова функционера пресс-служба бело-голубых.
Главный тренер бело-голубых Славиша Йоканович рассказал о сильных сторонах Нгамале.
«Это быстрый атакующий игрок с большим опытом, который умеет как забивать, так и ассистировать партнёрам.
Мы верим, что он станет важным игроком нашей команды и поможет сделать её ещё сильнее», — сказал он.