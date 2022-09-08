Бувач: Нгамале — быстрый атакующий игрок с большим опытом

Заместитель генерального директора «Динамо» по спорту Желько Бувач прокомментировал переход в клуб вингера «Янг Бойз» Николаса Нгамале.

Камерунский хавбек подписал контракт по схеме «2+1».

«Нгамале — быстрый атакующий игрок с большим опытом, который умеет как забивать, так и ассистировать партнерам.

Мы верим, что он станет важным игроком нашей команды», — приводит слова функционера пресс-служба бело-голубых.

Главный тренер бело-голубых Славиша Йоканович рассказал о сильных сторонах Нгамале.

«Это быстрый атакующий игрок с большим опытом, который умеет как забивать, так и ассистировать партнёрам.

Мы верим, что он станет важным игроком нашей команды и поможет сделать её ещё сильнее», — сказал он.