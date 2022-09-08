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    Тренер «Виктории» — о разгроме 1:5 от «Барселоны: В целом это был хороший опыт для нас

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    Главный тренер чешской «Виктории Пльзень» Михал Билек прокомментировал разгромное поражение от «Барселоны» (1:5) в матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

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    Мы ожидали. что матч будет тяжелым. Ребята сделали все, что могли, но этого оказалось недостаточно. «Барселона» продемонстрировала потрясающее качество игры во всех аспектах.

    Мы очень старались, и создали несколько моментов. Сожалеем о пропущенном голе перед перерывом. Но .

    Левандовски показал сегодня класс. Его умение завершать атаки просто феноменальное и он идеально находит место в штрафной.

    Он абсолютно заслуженно считается одним из лучших нападающих в мире«, — сказал тренер в интервью Nova Sport.

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