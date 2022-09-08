Тренер «Виктории» — о разгроме 1:5 от «Барселоны: В целом это был хороший опыт для нас

Главный тренер чешской «Виктории Пльзень» Михал Билек прокомментировал разгромное поражение от «Барселоны» (1:5) в матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

Мы ожидали. что матч будет тяжелым. Ребята сделали все, что могли, но этого оказалось недостаточно. «Барселона» продемонстрировала потрясающее качество игры во всех аспектах.

Мы очень старались, и создали несколько моментов. Сожалеем о пропущенном голе перед перерывом. Но .

Левандовски показал сегодня класс. Его умение завершать атаки просто феноменальное и он идеально находит место в штрафной.

Он абсолютно заслуженно считается одним из лучших нападающих в мире«, — сказал тренер в интервью Nova Sport.