Стали известны претенденты на звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов

Пресс-служба УЕФА объявила о старте голосования на звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов по итогам 1-го тура группового этапа турнира.

Так, в число претендентов вошли: форвард «Барселоны» Роберт Левандовский, нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе, полузащитник «Баварии» Лерой Сане и хавбек «Наполи» Петр Зелиньский.

Левандовский оформил хет-трик в матче с «Викторией Пльзень» (5:1), дубль Мбаппе помог «ПСЖ» победить «Ювентус» (2:1), Сане забил гол в игре с «Интером» (2:0), а Зелиньский записал на свой счет два мяча во встрече с «Ливерпулем» (4:1).

Победитель в номинации будет определен путем голосования на официальном сайте УЕФА.