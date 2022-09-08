В 19:45 08.09.2022 начнётся онлайн-трансляция матчав группе C Лиги конференций.

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Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Аустрия Вена» — «Хапоэль Б-Ш» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.85.

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