Хави: «Барса» попала в одну из самых сложных групп и намерена стартовать хорошо

Главный тренер «Барселоны»рассказал о настрое команды на матч 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов против чешской «Виктории».

«Мы готовы бороться. Мы мечтаем о победе в Лиге чемпионов. Если бы все было иначе, меня бы тут не было, я бы остался дома.

В этом матче мы фавориты, но он для нас будет опасным. "Виктория" — физически крепкая команда, ее игроки много перемещаются, хорошо контратакуют и умеют обороняться.

Мы попали в одну из самых сложных групп за последние годы и хотим стартовать хорошо», — цитирует Хави пресс-служба УЕФА.

Календарь и таблица Лиги чемпионов

Матч «Барселона» — «Виктория» состоится 7 сентября на «Камп Ноу». С прогнозом на данный поединок можно ознакомиться по этой ссылке.