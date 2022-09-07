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    Хави: «Барса» попала в одну из самых сложных групп и намерена стартовать хорошо

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    Главный тренер «Барселоны» Хави рассказал о настрое команды на матч 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов против чешской «Виктории».

    Хави
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    Хави

    «Мы готовы бороться. Мы мечтаем о победе в Лиге чемпионов. Если бы все было иначе, меня бы тут не было, я бы остался дома.

    В этом матче мы фавориты, но он для нас будет опасным. "Виктория" — физически крепкая команда, ее игроки много перемещаются, хорошо контратакуют и умеют обороняться.

    Мы попали в одну из самых сложных групп за последние годы и хотим стартовать хорошо», — цитирует Хави пресс-служба УЕФА.

    Календарь и таблица Лиги чемпионов

    Матч «Барселона» — «Виктория» состоится 7 сентября на «Камп Ноу». С прогнозом на данный поединок можно ознакомиться по этой ссылке.

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