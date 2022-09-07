Осимхен поможет «Наполи» в матче ЛЧ против «Ливерпуля»

Виктор Осимхен Фото: globallookpress.com
По данным источника, нападающий сегодня утром присоединился к общей группе во время тренировки.
Ранее сообщалось, что из-за мышечной травмы участие форварда в матче против «Ливерпуля» было под вопросом. Игрок травмировался в матче против «Лацио» в чемпионате Италии.
В текущем сезоне итальянской Серии А на счету Виктора Осимхена пять матчей, в которых он забил два мяча и один раз результативно ассистировал партнёрам по команде.
«Наполи» сыграет с «Ливерпулем» сегодня 7 сентября. Начало матча — в 22.00 по московскому времени.