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    Осимхен поможет «Наполи» в матче ЛЧ против «Ливерпуля»

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    Нападающий «Наполи» Виктор Осимхен сможет сыграть в матче группового турнира Лиги Чемпионов против «Ливерпуля», сообщает Il Corriere dello Sport.

    Виктор Осимхен
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    Виктор Осимхен

    По данным источника, нападающий сегодня утром присоединился к общей группе во время тренировки.

    Ранее сообщалось, что из-за мышечной травмы участие форварда в матче против «Ливерпуля» было под вопросом. Игрок травмировался в матче против «Лацио» в чемпионате Италии.

    В текущем сезоне итальянской Серии А на счету Виктора Осимхена пять матчей, в которых он забил два мяча и один раз результативно ассистировал партнёрам по команде.

    «Наполи» сыграет с «Ливерпулем» сегодня 7 сентября. Начало матча — в 22.00 по московскому времени.

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