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    Тоттенхэм — Марсель. Смотреть онлайн в прямом эфире

    07.09.2022 в 22:00 начнется матч в группе D Лиги чемпионов Тоттенхэм — Марсель

    Футбол Лига чемпионов Тоттенхэм Марсель Календарь Лиги чемпионов Прогнозы на Лигу чемпионов
    Тоттенхэм и Марсель начнут матч в 22:00 в группе D Лиги чемпионов, 07.09.2022.

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    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:1.

    • «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:1 (победит «Тоттенхэм»).

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